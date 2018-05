Bißmann bleibt - weiterhin kein Mandat für Pilz

Kolba: „Situation dadurch nicht einfacher“

Noch-Klubobmann Kolba bedauert die Entscheidung der 38-Jährigen und schildert den Verhandlungsverlauf gänzlich anders. „Die Situation ist dadurch nicht einfacher geworden und stellt uns vor neue Herausforderungen“, meinte er am Montag in einer Aussendung. Man habe in den vergangenen Tagen laufend verhandelt und den Eindruck gehabt, „auf einem guten Weg zu sein“, berichtete Kolba. Bißmann habe eine Liste an Wünschen übermittelt, die man auch erfüllen habe wollen. „Leider ist Martha Bißmann darauf nicht eingegangen und hat davor bereits ihre persönliche Entscheidung getroffen, die wir zur Kenntnis nehmen“, so der Klubobmann.