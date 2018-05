Sozialgeld nur mit B1-Deutsch: Was wird abgeprüft?

B1-Niveau, sonst 300 Euro weniger: Die türkis-blaue Regierung hat am Montag ihre neuen Pläne für die Mindestsicherung präsentiert. Flüchtlinge müssen demnach ausreichende Deutschkenntnisse vorweisen, um die Leistung in der Höhe von 863 Euro von Anfang an in voller Höhe beziehen zu können. Doch welches Wissen ist überhaupt erforderlich, um die Prüfung zu schaffen? krone.at hat sich die Aufgabenstellungen für das B1-Zertifikat genauer angesehen. Hätten Sie es gewusst?