Frontalcrash: Ein Toter, mehrere Schwerverletzte

Schwerer Frontalunfall am Samstagnachmittag in Ebelsberg bei Linz: Drei Pkw kollidierten auf der B1 in der sogenannten Uferkurve. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an, doch ein Autoinsasse starb noch an der Unfallstelle. Es gibt mehrere Schwerverletzte, die alle in Spitäler nach Linz gebracht wurden.