Ermittlungen gegen Bernhard Speer eingestellt

Der Musiker, Teil des Duos Seiler und Speer, war am 11. Oktober 2017 kurz nach Mitternacht in Kottingbrunn mit einem Pkw im Bereich des Kreisverkehrs bei der Auffahrt zur Südautobahn gegen einen Pfeiler eines Überkopfwegweisers geprallt. Er wurde in die Intensivstation des Landesklinikums Wiener Neustadt gebracht. In seinem ersten Interview nach dem Horror-Crash gab der 34-Jährige zu: „Ich weiß, dass ich tausend Schutzengerl gehabt habe.“