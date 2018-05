5 statt 21: ÖVP/FPÖ bei Sozialversicherungen einig

Weniger Einfluss der Gewerkschaften, mehr Macht für Wirtschaftsvertreter

Der derzeit bestimmende Einfluss der Gewerkschaften in den Krankenkassen dürfte beschnitten, die Macht der Wirtschaftsvertreter ausgebaut werden. Aktuell stellt die Arbeiterkammer vier Fünftel der Mitglieder in Vorstand und Generalversammlung der Länderkassen, nur in der Kontrollversammlung ist es umgekehrt. Da hat die Wirtschaftskammer die Mehrheit und überprüft als zweiter großer Beitragszahler die Verwendung der Gelder.