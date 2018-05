Andreas Vojta läuft über 10.000 m das EM-Limit!

Ganz starke Leistung von Andreas Vojta! Der Gerasdorfer lief beim 10.000-m-Europacup in London im B-Lauf als Zweiter in 28:33,99 Minuten das Limit für die Europameisterschaften in Berlin (6. bis 12. August). Er verbesserte seine Bestzeit aus dem Jahr 2012 um mehr als zwei Minuten und unterbot damit die geforderte Norm für die EM (28:55) ganz deutlich.