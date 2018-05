Windel-Attacke! Derbe Aktion der Wolfsburg-Fans

Was die Anhänger mit dieser Aktion bezweckten, bleibt jedoch fraglich. Den Wolfsburgern Spielern könnten nach solchen Attacken, wie schon am Wochenende in Leipzig, die Beine zittern. Bereits während der Partie hatten dort die Wolfsburg-Fans damit begonnen, ihre eigenen Spieler und Trainer Bruno Labbadia (im Bild unten) auszupfeifen.