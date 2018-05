Lügen über Herkunft: Asylwerber freigesprochen

„Mein Leben war in Gefahr“

„Warum haben Sie das gemacht?“, wollte Richterin Magdalena Krausam wissen. „Mein Leben war in Gefahr!“, antwortete der Angeklagte. Er sei in Nigeria von Verbrechern bedroht worden, „die haben drei Menschen getötet“. Daher habe er sich eine neue Identität zulegen müssen, um sich zu schützen, heißt es in dem Bericht.