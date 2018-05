Suche nach vermeintlich Vermisstem abgebrochen

Großeinsatz am Dienstagnachmittag auf der Alten Donau in Wien: Ein junger Bursche war nach Angaben von Jugendlichen beim Schwimmen offenbar untergegangen, diese alarmierten die Einsatzkräfte. Eine groß angelegte Suchaktion am Boden, zu Wasser und aus der Luft wurde eingeleitet, mittlerweile aber abgebrochen. Der Grund: Es habe sich nicht verifizieren lassen, dass wirklich jemand untergegangen war, hieß es seitens der Polizei.