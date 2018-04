In Wanne entdeckt: Bub von Babysitterin erwürgt

Gegen die Frau war am Sonntag Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags erlassen worden. Die Eltern des Siebenjährigen hatten ihren Sohn am Samstag bei ihrer Bekannten in Künzelsau bei Heilbronn abholen wollen. Da niemand öffnete, baten sie Nachbarn um Hilfe und gelangten so in das Haus. Dort fanden sie ihr Kind leblos auf. Nach Polizeiangaben lag der Bub tot in einer Badewanne. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist er aber nicht ertrunken.