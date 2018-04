Ein Lipizzaner für den Kronprinz der Emirate

Ein Gastgeschenk der unüblichen Art hat Bundeskanzler Sebastian Kurz für den Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate anlässlich seiner Reise in die Golfregion gewählt: Der Ölscheich darf sich über einen prachtvollen Lipizzaner freuen. Dieser stammt aus der Spanischen Hofreitschule in Wien, die wiederum in Bälde eine Tournee in den Emiraten starten soll.