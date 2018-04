Josef Fritzl: „Ich bin mir keiner Schuld bewusst!“

Diese stechend türkisen, von wuchernden grau-schwarzen Augenbrauen eingebetteten Augen. Sie haben im Laufe der Zeit an bestialischem „Glanz“ verloren. Josef Fritzl ist 83 Jahre alt und seit zehn Jahren weggesperrt - in einer 11,5 Quadratmeter-Zelle im Hochsicherheitstrakt für „geistig abnorme Rechtsbrecher“ in der berühmt-berüchtigten Justizanstalt Krems-Stein. Wie man sich fühlt, wenn hinter einem die schwere Tür ins Schloss fällt, eine Drehung mit dem Schlüssel jeglichen Weg in die Freiheit versperrt … Die Inzest-Bestie von Amstetten spricht nicht darüber. Warum auch. Was hat er schon Böses getan? Aus seiner Sicht nichts: Denn was der alte Mann gemacht hat, tat er „aus Liebe“ und zum „Schutz seiner Tochter“, faselt er. Vor der bösen Welt da draußen, vor Drogen und Alkohol. Der Herr Ingenieur erschuf eine aus seiner Sicht neue, heile Welt für die damals 17-Jährige.