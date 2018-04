Kriegsspiele in Moschee? „Sollte Frieden lehren“

In einer Wiener Moschee spielen Kinder Krieg: Die verstörenden Bilder aus Brigittenau sorgen für Empörung und werden jetzt auch ein Politikum. krone.at besuchte das Wohnviertel rund um die ATIB-Moschee. Was denken die Anrainer über Kriegsspiele, die hier mit kleinen Kindern aufgeführt wurden. Was kann, soll, muss der Staat dagegen tun?