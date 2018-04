Strafermittlungen nach Zeltfest-Drama eingestellt

Aktualisierte Warnung kam zu spät

Noch um 21.20 Uhr erging eine telefonische Auskunft der ZAMG an die Landeswarnzentrale Oberösterreich mit dem Hinweis, dass sich mit einer Kaltfront eine Druckwelle formiere, diese etwa in einer Stunde unter anderem im Innviertel eintreffen werde und Windspitzen (Zwei-Sekunden-Böen) von 80 bis 100 km/h auftreten können. Diese Warnung wurde um 22.05 Uhr telefonisch bei der Landeswarnzentrale Oberösterreich mit erwarteten Windspitzen von 110 bis 120 km/h und einem Eintreffen in 20 bis 30 Minuten aktualisiert. Allerdings wurde die Warnung dem Feuerwehrkommandanten erst um 22.38 Uhr - also nach der Verwüstung des Zeltes - übermittelt.