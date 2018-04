Mord und Selbstmord: Wie es dazu kommen konnte

Nach wie vor herrscht Rätselraten über die Tragödie, die sich am Montag in einer Villa im Westen von Klagenfurt abgespielt hatte: Ein 73 Jahre alter Mann hat seine Schwester (71) erdrosselt, wie eine Obduktion am späten Abend bestätigte. Der mutmaßliche Täter hat sich erhängt. Über das Motiv kann nur spekuliert werden. Eine Freundin hatte die Polizei alarmiert, weil sich die zweifache Mutter nicht gemeldet hatte. Am Sonntag hatten sich die beiden noch ein letztes Mal getroffen.