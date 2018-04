Abgebrochene Flasche in Hals von Gegner gerammt

Blutige Attacke mit einer abgebrochenen Flasche: Ein Somalier (25) ist am Freitagabend in der Stadt Salzburg von einem Landsmann (27) mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und schwerst verletzt worden. Er erlitt eine klaffende Wunde an der rechten Halsseite und musste vom Notarzt ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert werden.