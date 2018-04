Erfolgreicher Schlag gegen „Nordafrikanerszene“

Nach mehrmonatigen Ermittlungen konnten in Innsbruck insgesamt zehn Mitglieder der Drogenszene ausgeforscht worden. Sechs Personen wurden in Untersuchungshaft genommen, drei auf freiem Fuß angezeigt und einer sei noch flüchtig, erklärte Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.