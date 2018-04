Eine Bahnfahrt mit dem Jagdkommando des Heeres ...

Jagdkommando: Speerspitze im Kampf gegen den Terror

Mit den IS-Anschlägen in Europa hat der Terrorismus eine neue „Qualität“ erlangt. Darum unterstützt das Bundesheer strategisch alle Sicherheitskräfte im Land zum Schutz der Souveränität. Personelle Speerspitze im Anti-Terror-Kampf ist das Jagdkommando, also jener militärische Eliteverband, der für Spezialeinsätze zu Land, zu Wasser und aus der Luft gedrillt wird. Das Jagdkommando schützt strategische Einrichtungen und führt Spezialaufklärungen durch. Dass sie keine Zinnfiguren, sondern fronterprobte Profis sind, haben etliche der Elitesoldaten bei heiklen Auslandseinsätzen in Afghanistan, dem Tschad oder in Mali bewiesen.