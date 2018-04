Neue Regierung macht Ernst: Schon 19 Asylrazzien!

Erfolgreiche Razzien in der Steiermark und in Kärnten

Auch in Graz klickten für zwei Männer im Rahmen einer Razzia in mehreren Lokalen am 21. März die Handschellen: Einer der beiden wurde vier Tage nach der Aktion abgeschoben. In Kärnten wurden am 7. März zeitgleich 15 Lokale gefilzt. Drei Illegale wurden angetroffen - während einer der Betroffenen einen Antrag auf freiwillige Ausreise stellte, wurden die anderen beiden am 16. März abgeschoben.