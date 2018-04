Partei „Islam“ will Geschlechtertrennung in Öffis

Die Partei „Islam“ will bei den belgischen Gemeinderatswahlen im Oktober in insgesamt 28 Gemeinden antreten - konkret in 14 Brüsseler und 14 wallonischen Gemeinden. Im als Islamisten-Hotspot berüchtigten Brüsseler Stadtteil Molenbeek wurde die Partei bei der letzten Kommunalwahl 2012 bereits gewählt. Beim Programm von „Islam“ handelt es sich im Wesentlichen um die Forderung nach islamischen Werten in der belgischen Politik, berichtet die Zeitung „Die Welt“.