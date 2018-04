Kopftuch-Verbot in Kindergärten: Ganz einfach

Ähnlich wie mit dem Rauchen verhält es sich mit dem von FPÖ-Chef Strache betriebenen Kopftuchverbot in Kindergärten. Da finden sich prompt Intellektuelle aus der linken Wiener Szene, die bei diesem Vorhaben gleich einmal die Nase rümpfen. Der übliche Weg der Wiener SPÖ: Sie hat zur wissenschaftlichen Klärung des Kopftuchverbots in Kindergärten einen Arbeitskreis eingesetzt. Und was macht die türkis-blaue Regierung? Die beschließt das Kopftuchverbot. Ganz einfach.