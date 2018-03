Box-Legende Mike Tyson „lehrt“ an Wiener Schule

Der gebürtige New Yorker Tyson, mittlerweile 51 Jahre alt, war mit 20 der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten. Zudem war er der erste „Undisputed Heavyweight Champion of the World“ (von allen drei Boxverbänden anerkannt). 44 seiner 58 Kämpfe gewann er durch K. o. Tyson galt sein Leben lang als unberechenbarer Heißläufer, der auch außerhalb des Rings immer wieder in Zwischenfälle verwickelt war - in den frühen 90er-Jahren saß er sogar eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung ab. Im Gefängnis konvertierte er zum Islam und benannte sich in Abdul Aziz um.