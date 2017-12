Abend mit Mike Tyson in Wien: Box-Star auf Tour

Seine beeindruckende Bilanz: 58 Kämpfe, 44 K.o.-Siege! Als 20-Jähriger wurde Tyson jüngster Weltmeister aller Zeiten. Doch danach folgte der Absturz mit gescheiterten Ehen und Skandalen. Unter anderem war er drei Jahre im Gefängnis wegen Vergewaltigung.

In einem Interview erzählte der US-Amerikaner vor einigen Jahren: "Ich habe 500 Millionen Dollar verprasst. Ich will leben und nicht sterben."

Villa mit Tigern und Löwen

Kuirose Details aus seinem teuren Leben: Er besaß eine Villa mit Tigern und Löwen im Garten. Zudem gehörte ihm ein Auto-Fuhrpark. Seine acht Kinder von vier verschiedenen Frauen kosteten den Box-Champ ebenfalls ein Vermögen.

Um wieder Geld in seine Kassen zu spülen, lädt Mike Tyson seine Fans nun zu einem gemeinsamen Abend ein. Die Geschichten von seinem sportlichen Aufstieg bis zu seinem Absturz können sich Interessierte in verschiedenen Kinosälen in Wien, Bremen, Stuttgart Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Berlin von der Box-Legende selbst erzählen lassen. In München, Zürich und Dresden gibt es zudem ein Gala-Dinner.

Das billigste Ticket kostet 89 Euro. Die Preise für das Gala-Dinner belaufen sich auf 809 Euro.