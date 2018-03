Jafar S. (23) verletzt Justizwache schwer

Auch in Haft kann jener Afghane (23), der wie von Sinnen vier Menschen auf offener Straße in Wien niedergestochen hat, offenbar seine gewalttätigen Ausbrüche nicht zügeln. So attackierte Jafar S. – er sitzt seit Sonntag in U-Haft – gleich mehrere Justizwachebeamten und verletzte einen von ihnen schwer. Der Häftling wurde daraufhin in eine Wiener Psycho-Klinik verlegt.