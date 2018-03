Aerosmith-Legende Steven Tyler wird 70

Das Paradies von Steven Tyler ist ein Haus im Wald an einem See im US-Bundesstaat New Hampshire. „Das ist der echte Steven“, sagte der Aerosmith-Sänger, der am 26. März 70 wird, jüngst in einem Interview. „Ich bin mit dem Geruch des Sees und dem Gefühl des Waldes aufgewachsen. Mit 18, 19 bin ich dann gegangen, um abzurocken.“