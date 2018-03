Horror-Lift vor Unfall eine Woche außer Betrieb!

„Ich kann mir nicht erklären, warum der Lift so schnell rückwärts lief, dachte, dass es aufgrund der Schwerkraft so ausgeartet ist“, sagt der Linzer Fotograf Gregor Hartl (40), der – wie bereits ausführlich berichtet – mit acht Freunden am Horror-Sessellift von Gudauri in Georgien saß. Experten der Firma Doppelmayr untersuchen nun die Unfallstelle.