9 Oberösterreicher erlebten Horror am Sessellift

Horror für Skifahrer! In Georgien fuhr plötzlich ein Sessellift rückwärts, Menschen flogen wie Puppen durch die Luft, sprangen in ihrer Verzweiflung ab und es gab elf Verletzte. Am Lift im Wintersportort Gudauri saßen auch neun Oberösterreicher. Die „Krone“ erwischte den Linzer Gregor Hartl am Telefon - er schildert die dramatischen Minuten der Schreckensfahrt.