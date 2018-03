Wohnungsbrand: Linzerin starb in den Flammen

Eine schreckliche Entdeckung machten Feuerwehrleute in Linz, als sie wegen einem Brandverdacht in die Unionstraße gerufen wurden: In der verrauchten Wohnung lag die Leiche einer Frau, vermutlich handelt es sich um die Wohungsinhaberin. Neben ihr lief noch ein mobiles Beatmungsgerät, der austretende Sauerstoff hatte das Feuer noch zusätzlich angefacht.