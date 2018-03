Mädchen (18) in Linz vor Vergewaltigung gerettet

Die 18-Jährige war am Mittwochabend mit der Straßenbahn zur Station Wambacherstraße gefahren und dort ausgestiegen, um zu ihrem Auto zu gehen. Plötzlich war der Sextäter da und versuchte, der jungen Frau die Jacke herunterzuziehen. Als das Opfer schrie, kam ihm ein Mann, der mit der 18-Jährigen aus der Straßenbahn ausgestiegen war, zu Hilfe. Der couragierte Zeuge zog den Angreifer weg. Als der Sextäter dann noch versuchte, die Beifahrertür des Wagens zu öffnen, in den sich das Opfer gerettet hatte, zog der unbekannte Held ihn wieder weg. So konnte die 18-Jährige entkommen. Auf der Flucht sah sie noch, wie der Angreifer den Helfer schlug.