Maxis Spender retten weltweit Leben

Nicht einmal ein Prozent der Österreicher in Stammzellendatenbank

In Österreich sind derzeit erst an die 70.000 Menschen in der Stammzellen-Datenbank erfasst, deshalb startet „Geben für Leben“ in Oberösterreich zwei Spendentermine: am 21. März im Softwarepark Hagenberg und am 21. April in St. Johann am Walde in der Firma Stempfer Bau.