EU-Kommissarin: City-Maut statt Diesel-Fahrverbot

In der Debatte um Fahrverbote für Diesel-Pkw in Städten hat sich jetzt EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc für die Einführung von City-Maut-Systemen ausgesprochen. „Wir haben schon voriges Jahr einen Vorschlag für ein EU-weites elektronisches Mautsystem unterbreitet, das Gebühren flexibler und differenzierter macht“, sagte die Slowenin in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.