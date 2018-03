Patientin muss stundenlang warten - dann Not-OP

Der Leidensweg von Martina S. (50) begann am 13. Februar um 19 Uhr am Abend. „Meine Frau hatte quälende Bauchschmerzen, Krämpfe und 39 Grad Fieber“, berichtet der Ehemann. Das Paar wohnt in Wien-Währing, also sprach man in der Ambulanz des nur wenige Minuten entfernten Allgemeinen Krankenhauses (AKH) vor. Doch der Aufenthalt dort wurde zu einem Albtraum.