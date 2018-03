Barbusiger Femen-Protest gegen Berlusconi

Schlampereien bei Wahlzetteln

In einigen Wahlkreisen kam es außerdem zu Problemen mit den Wahlzetteln. Festgestellt wurden Fehler bei den Namen der Kandidaten und bei den Symbolen. Im sizilianischen Palermo, wo am Sonntagvormittag Präsident Sergio Mattarella seine Stimme abgab, mussten in der Nacht auf Sonntag 200.000 Wahlzettel neu gedruckt werden, weil diese Fehler beinhalteten. Daher konnten die Wahllokale erst mit großer Verspätung geöffnet werden. Vor ihnen bildeten sich Schlangen. In Trentino-Südtirol wurden eine Million Wahlzettel für die Senatswahlen neu gedruckt, weil im Namen eines Kandidaten ein Buchstabe fehlte.