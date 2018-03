Hirscher: „Es ist nicht zum Packen!“

Langsam gehen einem bei diesem Mann die Superlative aus – Marcel Hirscher ist als Ski-Superstar längst in Sphären entschwunden, die noch kaum ein Skifahrer zuvor erreicht hat! Mit seinem siebenten Sieg im Gesamtweltcup in Folge (!) schrieb der 29-jährige Salzburger am Sonntag jedenfalls ein weiteres Kapitel in seiner unglaublichen Erfolgsgeschichte – einer Geschichte, die ihm selbst schon unheimlich zu werden scheint. "Es ist nicht zum Packen. Es ist so schräg“, teilte der sehr bewegte Hirscher im Zielraum von Kranjska Gora mit…