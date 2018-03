Trump wünscht sich lebenslange Amtszeit

In den USA gilt seit dem Jahr 1951 ein Verfassungszusatz, wonach ein Präsident höchstens zwei Wahlperioden zu je vier Jahren im Amt sein darf. Zuvor hatte der Demokrat Franklin D. Roosevelt vier Amtszeiten im Weißen Haus verbracht. Alle seine Vorgänger hatten sich hingegen an die vom ersten Präsidenten George Washington aufgestellte Regel gehalten, höchstens einmal zur Wiederwahl anzutreten. Washington hatte im Jahr 1776 auf eine sicher scheinende dritte Amtszeit verzichtet, um die Tradition eines friedlichen Machtübergangs in der jungen Demokratie zu begründen.