Umfrage: AfD in Cottbus schon auf Platz eins

Zu wachsenden Befürchtungen, dass Cottbus zunehmend der Pegida-Hochburg Dresden ähneln könnte, sagte der Politologe Werner Patzelt unlängst der dpa: "Es gibt Parallelen, aber es gibt auch Unterschiede." Auch in Sachsens Hauptstadt gehe es um reale Probleme einer Einwanderungsgesellschaft, bei der sich die Bevölkerung in sehr kurzer Zeit in sehr auffälliger Weise verändert, erläuterte der Forscher. Das, was in Dresden aber noch Sorge vor der Zukunft gewesen sei, entzünde sich in Cottbus an inzwischen gegenwärtigen Problemen.