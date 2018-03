Polizeihund biss Einbrecher bei Einsatz in Wade

Dass ein Polizeihund sein Versteck verriet, passte einem Einbrecher in einem Lebensmittelmarkt in Lasberg im Bezirk Freistadt überhaupt nicht: Er trat gegen den Vierbeiner, wurde daraufhin prompt in die Wade gebissen. Er sowie seine drei Komplizen, die den Tresor knacken hatten wollen, wurden vorläufig festgenommen.