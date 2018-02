Minus 32 Grad!: In Tirol purzelte nächster Rekord

Nächster Kälterekord in Österreich im heurigen Winter: In der Nacht auf Dienstag wurden am Tiroler Brunnenkogel frostige minus 31,9 Grad gemessen, knapp dahinter rangiert der Sonnblick mit minus 31,7 Grad. In bewohnten Ortschaften purzelten die Rekorde diesmal nicht. Platz eins geht an Obergurgel in Tirol, wo die Temperaturmarke bei minus 23,1 Grad zum Stehen kam, gefolgt von Laterns/Gapfohl sowie Lech mit jeweils minus 22,8 Grad.