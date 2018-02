Afghane tritt Schwangerer in Bauch: Nasenbruch!

Brutale Szenen haben sich am späten Sonntagabend in einer Asylunterkunft im Wiener Bezirk Margareten abgespielt. Im Zuge eines Streits um die Internetnutzung bedrohte ein 23-jähriger Afghane zunächst einen 21 Jahre alten Landsmann mit einem Messer. Als dessen schwangere Freundin (27) dazwischenging, trat ihr der 23-Jährige mehrfach in den Bauch. Der Jüngere brach ihm daraufhin die Nase.