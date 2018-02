Kältewelle: Sogar in der Arktis ist es wärmer!

Ab Wochenmitte "Eiszeit" in Österreich

Die Temperaturmarke fühlt sich allerdings auch in der kommenden Woche im Minusbereich pudelwohl, besonders eisig und überaus frostig wird es laut aktueller Prognose am Dienstag bzw. am Mittwoch. An diesen Tagen sinken die Frühtemperaturen auch in den Tälern auf bis zu minus 20 Grad, besonders warm einpacken muss man sich am Morgen vor allem in der Steiermark, in Salzburg, Kärnten und in Osttirol.