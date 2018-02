Erstmals Präsidentin für Verfassungsgerichtshof

Wunschkandidaten der FPÖ müssen in Hearings

Allerdings werden die zwei weiteren freien Richterposten am Höchstgericht vom Parlament bestellt. Dafür halten Nationalrat und Bundesrat noch Hearings ab. Die FPÖ dürfte für die Hearings neben dem Linzer Universitätsprofessor Andreas Hauer den Wiener Rechtsanwalt Michael Rami vorschlagen, berichtet die "Presse". Rami, der der früheren Kanzlei von Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer entstammt, vertritt die Freiheitlichen seit Langem in Medienverfahren. Hauer war ursprünglich als Regierungskandidat gehandelt worden, da die Regierung ohne Hearing nominiert, und wurde zuletzt wegen seiner Mitgliedschaft bei der schlagenden Burschenschaft Corps Alemannia Wien zu Linz sowie seiner Rolle als Festredner beim Akademikerball im Jahr 2017 kritisiert. Nun müssen die beiden FPÖ-Kandidaten in die Hearings - was nicht unspannend werden dürfte. Neben Rami und Hauer haben sich rund 40 weitere Bewerber für die VfGH-Posten beworden.