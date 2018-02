Republik zahlte 182 Millionen an private Firma

Die vom Innenministerium 2011 beauftragte Schweizer Firma ORS (Organisation für Regie und Spezialaufträge) betreut große Unterkünfte wie in Traiskirchen, Thalham oder auch im Hotel Kobenzl in Salzburg. Wie aus einer Anfragebeantwortung im Parlament hervorgeht, zahlte der Bund zwischen 2015 und 2017 rund 182 Millionen Euro an ORS, wo das Geld für Unterbringung, Verpflegung, Beratung und Transporte von Flüchtlingen in Bundesbetreuungsstellen eingesetzt wird. Auch 2014 fuhr ORS einen Millionengewinn ein.