Bon Scott: Die letzten Jahre des AC/DC-Sängers

Widerhaken in den Erzählungen

Inhaltlich geht es Fink um zwei Hauptpunkte: Einerseits um zu klären, ob der bekennende Säufer Scott wirklich an einer Alkoholvergiftung starb, oder nicht doch eher Heroin und unterlassene Hilfeleistung seiner Freunde im Spiel war. Andererseits um beweisen zu wollen, dass die Texte des großen Erfolgsalbums „Back In Black“ von 1980 aus Scotts Feder stammen und nicht aus der seines Nachfolgers Brian Johnson. Letzteren diskreditiert der Autor zudem des Öfteren in mehr oder weniger subtiler Weise, was einer objektiven Betrachtung des Sachverhalts eher abträglich erscheint. Finks Interviewpartner verstricken sich zunehmend in widersprüchliche Aussagen und die diversen Gegenüberstellungen ebenjener führen eher zur Verwirrung des Lesers als zur gewünschten Aufklärung. So werden etwa wilde Verschwörungstheorien ob eines eventuell bewusst falsch ausgestellten Totenscheins aufgestellt oder verhaken sich die unterschiedlichen Erinnerungen von Scotts einstigen Wegbegleitern in ein verwirrtes, drogenumnebeltes Aussagen-Nirwana.