Caritas verschenkt keine Handys an Flüchtlinge

Die Caritas hatte einen Mann geklagt, der dies gepostet hatte. Nun wurde der Klage stattgegeben, es kam es zu einem rechtskräftigen Urteil - und der verurteilte Wiener will als Wiedergutmachung einen Tag in einer Flüchtlingsunterkunft mitarbeiten. "Wir glauben, dass Vorurteile am besten durch Begegnung abgebaut werden können", sagte dazu Klaus Schwertner, Caritas-Generalsekretär.