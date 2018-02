Kardinal Schönborn weist Bischof Laun zurecht

Schönborn: "Nicht vergleichbar"

Kardinal Schönborn und der Salzburger Erzbischof Franz Lackner kritisierten diese Aussagen am Dienstag gegenüber Kathpress. Es gehe "jedenfalls nicht an, den Wert gleichgeschlechtlicher Beziehungen in einem Atemzug mit der Mafia oder KZs zu nennen, wie dies leider gerade geschehen ist. Diese Dinge sind nicht vergleichbar. So zu reden ist inakzeptabel", betonte Schönborn.