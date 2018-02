Vertrauen entzogen: Schulz nicht Außenminister

Erst am Mittwochabend hatten Union und SPD die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Obwohl die SPD viele Schlüsselministerien ergattert konnte, brodelte es innerhalb der Partei. Wie die "Bild" berichtete, wurde Schulz von der SPD-Führung nun zum Rücktritt von der Übernahme des Außenministeriums gedrängt, noch bevor er überhaupt in Amt und Würden war. Er ließ schriftlich mitteilen: "Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind." So soll ein positives Votum zur großen Koalition mit CDU und CSU erzielt werden können.