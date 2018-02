„Stuckie" steckt seit über 50 Jahren in Baum fest

Vermutlich auf der Jagd nach einem Waschbären oder einem anderen kleinen Beutetier kroch der Hund vor mehr als fünf Jahrzehnten in den hohlen Stamm einer mächtigen Eiche und arbeitete sich acht Meter in die Höhe. Dort blieb das Tier stecken, konnte sich nicht mehr befreien und verhungerte in seiner misslichen Lage. Im Museum erhielt er deshalb den Namen "Stuckie", der sich vom englischen Verb "stuck" ableitet und "feststecken" bedeutet.