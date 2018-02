Messerstecherei in Wels mit 25 Schaulustigen!

Stich- und Schnittverletzung

Bei dem anschließenden Gerangel wurde dem 16-Jährigen eine zwei Zentimeter lange und vier Zentimeter tiefe Stichverletzung am Oberschenkel sowie Schnittverletzung am rechten Unterarm zugefügt. Den Kampf verfolgten rund 25 Schaulustige, die den Teenagern angehörten. Als Grund für die Differenzen konnte von der Polizei, die den Täter via Facebook ausforschte, Eifersucht erhoben werden.