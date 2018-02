Messerstecher mit Facebook ausgeforscht

Es war der früher gar nicht so seltene Gang auf die „Blutwiese“. Ein Bosnier (15) aus Stadl-Paura und ein Welser (16) trafen sich gegen 19.55 Uhr beim Freizeitpark in der Otto-Loewi-Straße im Welser Stadtteil Vogelweide. Ein berüchtigtes Grätzel, in dem es 2013 Serienbrandlegungen gab, 2015 wollte dort ein Serbe (30) einen Landsmann mit dem Auto über den Haufen fahren – angeblich gleich zweimal hintereinander. Im Februar 2001 ließ eine 19-jährige Mutter dort ihren kleinen Sohn verdursten. 25 „Freunde“ umringten die beiden Jugendlichen bei ihrem Duell. Nach gegenseitigen Provokationen und Einschüchterungsversuchen zog der Jüngere ein etwa 15 Zentimeter langes Messer aus der Tasche. Beim Gerangel erlitt der Ältere am linken Oberschenkel eine zwei Zentimeter lange und vier Zentimeter tiefe Stichwunde und einen Schnitt am rechten Unterarm. Er wurde im Spital ambulant behandelt.



Anzeige wegen schwerer Körperverletzung

Der Täter flüchtete, wurde aber von den Ordnungshüter noch in der Tatnacht mithilfe von Facebook ausgeforscht – Anzeige wegen schwerer Körperverletzung!