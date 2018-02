Maximal 4 Grad: Wetter bleibt winterlich

Vom Tiroler Unterland ostwärts bleiben am Donnerstag an der Alpennordseite sowie im östlichen Flachland die Wolken vorerst dicht und es schneit auch zeitweise noch leicht, am meisten in den Staugebieten Ober- und Niederösterreichs. Im Tagesverlauf klingen die Schneefälle dann komplett ab und es zeigen sich auch einige Lücken in der Wolkendecke. Auch im Süden und Südosten fällt vormittags noch etwas Schnee oder in ganz tiefen Lagen Schneeregen. Im Westen verläuft der Tag hingegen schon trocken und es gibt dort auch einiges an Sonnenschein. Am Alpenostrand und im östlichen Flachland frischt tagsüber Nordwestwind auf, in den übrigen Landesteilen bleibt es windschwach. In der Früh hat es zwischen minus sieben und minus ein Grad, die Höchstwerte kommen zwischen minus ein und plus vier Grad zu liegen.